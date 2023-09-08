Субсидия пенсионерам: учитывается ли при ее расчете помощь от ООН

Стало известно, учитывается ли при расчете субсидии помощь пенсионеру Всемирной продовольственной программы ООН. Ответ предоставил Пенсионный фонд Украины.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28.07.2023 № 781 «О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке отдельных категорий населения» помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, предоставляемая получателям пенсий в рамках указанного проекта , не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии.
Раньше мы писали, начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги.
Также украинцам рассказали, будут ли новые ограничения в получении субсидий.
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