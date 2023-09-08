Субсидия пенсионерам: учитывается ли при ее расчете помощь от ООН

Стало известно, учитывается ли при расчете субсидии помощь пенсионеру Всемирной продовольственной программы ООН.

Стало известно, учитывается ли при расчете субсидии помощь пенсионеру Всемирной продовольственной программы ООН. Ответ предоставил Пенсионный фонд Украины.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28.07.2023 № 781 «О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке отдельных категорий населения» помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, предоставляемая получателям пенсий в рамках указанного проекта , не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии.

Раньше мы писали, начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги.

Также украинцам рассказали, будут ли новые ограничения в получении субсидий.

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