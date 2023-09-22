Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

Законопроект 8222 щодо оплати праці держслужбовців: які проблеми планують вирішити до другого читання

2 жовтня будуть обговорюватися мінімальний розмір посадового окладу, розмір премій та рівень оплати праці в державному та приватному секторах.

Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.

Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

  1. В Україні

Уряд удосконалив надання авторизацій на застосування митних спрощень

21:36, 22 вересня 2023
Ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств, яка дасть можливість підприємствам отримати авторизації на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії.
Уряд удосконалив надання авторизацій на застосування митних спрощень
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство фінансів України повідомило, що 22 вересня Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1092», розроблену з метою полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення. Про це повідомив Урядовий портал.

Прийняті зміни відображають результати практичного застосування митними органами та бізнесом діючих положень щодо надання авторизацій на застосування митних спрощень.

Так, ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств, яка дасть можливість більшій кількості  підприємств отримати авторизації на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії.

Запроваджена додаткова модель передбачає наступне:

аналіз фінансового стану претендентів на отримання авторизацій на підставі динаміки розширеного кола показників (без будь-яких нормативних значень, як це передбачається базовою моделлю);

запровадження бальної шкали для різного типу авторизацій на загальні гарантії в залежності від зменшення рівня її покриття гарантією фінансової установи;

на період застосування додаткової моделі оцінки показників фінансового стану здійснюється щоквартальний (замість щорічного) моніторинг цього критерію, що вимагатиме від підприємств, які висловлять бажання застосувати таку модель, формувати та подавати проміжну фінансову звітність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду