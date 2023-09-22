Уряд удосконалив надання авторизацій на застосування митних спрощень

Ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств, яка дасть можливість підприємствам отримати авторизації на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії.

Міністерство фінансів України повідомило, що 22 вересня Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1092», розроблену з метою полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення. Про це повідомив Урядовий портал.

Прийняті зміни відображають результати практичного застосування митними органами та бізнесом діючих положень щодо надання авторизацій на застосування митних спрощень.

Так, ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств, яка дасть можливість більшій кількості підприємств отримати авторизації на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії.

Запроваджена додаткова модель передбачає наступне:

аналіз фінансового стану претендентів на отримання авторизацій на підставі динаміки розширеного кола показників (без будь-яких нормативних значень, як це передбачається базовою моделлю);

запровадження бальної шкали для різного типу авторизацій на загальні гарантії в залежності від зменшення рівня її покриття гарантією фінансової установи;

на період застосування додаткової моделі оцінки показників фінансового стану здійснюється щоквартальний (замість щорічного) моніторинг цього критерію, що вимагатиме від підприємств, які висловлять бажання застосувати таку модель, формувати та подавати проміжну фінансову звітність.

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