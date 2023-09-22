Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
До КПК пропонують зміни задля оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування

Обгрунтовується законопроект зокрема значною завантаженістю експертних установ і відсутністю достатньої кількості експертів, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, - член Комітету

Як повідомляється, Велика Палата визнала протиправною бездіяльність щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони у зразковій справі.

Антон Чернушенко знов не зміг звільнитись у відставку

Вища рада правосуддя залишила заяву колишнього голови столичної апеляції без розгляду

Вимога про знесення обʼєкта самочинного будівництва та про скасування реєстрації права власності можуть розглядатися в адмінсудочинстві як основна та похідна позовна вимога: позиція ВС

Питання юрисдикції адмінсуду при зверненні прокурора з позовом, який стосується власності, але одночасно містить основні та похідні позовні вимоги, - позиція Верховного Суду.

В Україні створять Реєстр лоббістів, – Кабмін вирішив прискорити процес

Кабмін вирішив прискорити регулювання діяльності лоббістських організацій в Україні, змінивши строк внесення відповідного законопроекту з грудня 2023 року на вересень 2023 року.

  1. У світі

Боррель попри конфлікти закликав до європейської єдності у війні України

18:05, 22 вересня 2023
Конфлікти щодо експорту зерна не завадять Україні вступити до ЄС, проте країні слід подолати виклики війни з рф – Йосеп Боррель.
Боррель попри конфлікти закликав до європейської єдності у війні України
Джерело фото: AFP/Scanpix
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На шляху вступу України до Європейського Союзу конфлікти, пов'язані з експортом зерна, не стануть перешкодою, але країні доведеться подолати виклики, пов'язані з війною з російською федерацією. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Йосеп Боррель, пише The Guardian.

Відповідаючи на запитання щодо можливих конфліктів між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна та їх можливих наслідків для європейського інтеграційного процесу України, Боррель зазначив: «Усі знають, це буде важко, тому що Україна, перш за все, воює і буквально знищується. По-друге, їй довелося провести багато реформ іще до війни. І по-третє, зараз Україна, будучи членом Європейського Союзу, буде єдиною країною, яка буде чистим бенефіціаром».

Він додав, що і самому Європейському Союзу, і Україні доведеться пройти тривалий процес реформ для досягнення європейських стандартів і норм. Україні також треба буде подолати виклики, пов'язані з війною на сході країни та забезпечити стабільність та безпеку у власній території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео