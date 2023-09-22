Боррель попри конфлікти закликав до європейської єдності у війні України

Конфлікти щодо експорту зерна не завадять Україні вступити до ЄС, проте країні слід подолати виклики війни з рф – Йосеп Боррель.

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На шляху вступу України до Європейського Союзу конфлікти, пов'язані з експортом зерна, не стануть перешкодою, але країні доведеться подолати виклики, пов'язані з війною з російською федерацією. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Йосеп Боррель, пише The Guardian.

Відповідаючи на запитання щодо можливих конфліктів між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна та їх можливих наслідків для європейського інтеграційного процесу України, Боррель зазначив: «Усі знають, це буде важко, тому що Україна, перш за все, воює і буквально знищується. По-друге, їй довелося провести багато реформ іще до війни. І по-третє, зараз Україна, будучи членом Європейського Союзу, буде єдиною країною, яка буде чистим бенефіціаром».

Він додав, що і самому Європейському Союзу, і Україні доведеться пройти тривалий процес реформ для досягнення європейських стандартів і норм. Україні також треба буде подолати виклики, пов'язані з війною на сході країни та забезпечити стабільність та безпеку у власній території.

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