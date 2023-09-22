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Вступ України до ЄС покладе кінець «сонній сієсті» щодо розширення блоку, — Боррель

17:12, 22 вересня 2023
При цьому Боррель зазначив, що шлях України в ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ.
Вступ України до ЄС покладе кінець «сонній сієсті» щодо розширення блоку, — Боррель
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Вступ України до Європейського союзу покладе кінець «сонній сієсті» у питанні розширення блоку. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у інтерв'ю The Guardian.

За його словами, він не вірить, що суперечки України із західними сусідами щодо експорту зерна стануть провісниками конфліктів, коли наша країна вступить до ЄС.

При цьому Боррель зазначив, що шлях України в ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ. Цей процес буде тривалим.

Як зазначив дипломат, членство України означатиме кінець для «сонної сієсти» (післяобідній сон, який є традицією в окремих країнах зі спекотним кліматом) щодо розширення ЄС.

«Протягом багатьох років існував своєрідний глухий кут, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку» - додав він.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія у жовтні рекомендуватиме розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі. 

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