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  1. У світі

Єврокомісія у жовтні рекомендуватиме почати переговори про вступ України до ЄС, — ЗМІ

14:30, 22 вересня 2023
Коли комісія надасть рекомендацію, лідери ЄС мають її підписати.
Єврокомісія у жовтні рекомендуватиме почати переговори про вступ України до ЄС, — ЗМІ
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Європейська комісія у жовтні рекомендуватиме розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі. Про це повідомляє Bloomberg.

Коли комісія надасть рекомендацію, лідери ЄС мають її підписати. Найімовірніше, це відбудеться на саміті в грудні. Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і приведення законодавства країни у відповідність до норм ЄС у понад 30 сферах.

Водночас ЄК може наполягати на більшому прогресі, зокрема, у боротьбі з корупцією.

Голова комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має продовжувати інтеграцію, відкриваючи двері для нових кандидатів, «щоб дати нам геополітичну вагу та спроможність діяти». Також вона відзначила «великі успіхи, які Україна вже зробила після того, як ми надали їй статус кандидата».

Джерела видання кажуть, що відмова від початку переговорів про вступ України до ЄС сприймалася б як «політична неспроможність Єврокомісії».

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