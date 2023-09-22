Еврокомиссия в октябре будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, — СМИ

Когда комиссия даст рекомендацию, лидеры ЕС должны ее подписать.

Европейская комиссия в октябре рекомендует начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщает Bloomberg.

Когда комиссия даст рекомендацию, лидеры ЕС должны ее подписать. Скорее всего, это произойдет на саммите в декабре. После этого Украина начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения законодательства страны в соответствие с нормами ЕС в более чем 30 сферах.

В то же время ЕК может настаивать на большем прогрессе, в частности, в борьбе с коррупцией.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС должен продолжать интеграцию, открывая двери для новых кандидатов, «чтобы дать нам геополитический вес и способность действовать». Также она отметила «большие успехи, которые Украина уже сделала после того, как мы предоставили ей статус кандидата».

Источники издания говорят, что отказ от начала переговоров о вступлении Украины в ЕС воспринимался бы как «политическая несостоятельность Еврокомиссии».

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