Вступление Украины в ЕС положит конец «сонной сиесте» по расширению блока, — Боррель

При этом Боррель отметил, что путь Украины в ЕС будет непростым, поскольку он находится в состоянии войны, должен еще провести много реформ.

Вступление Украины в Европейский союз положит конец «сонной сиесте» в вопросе расширения блока. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью The Guardian.

По его словам, он не верит, что споры Украины с западными соседями по поводу экспорта зерна станут предвестниками конфликтов, когда наша страна вступит в ЕС.

При этом Боррель отметил, что путь Украины в ЕС будет непростым, поскольку он находится в состоянии войны, должен еще провести много реформ. Этот процесс будет длительным.

Как отметил дипломат, членство Украины будет означать конец для «сонной сиесты» (послеобеденный сон, который является традицией в отдельных странах с жарким климатом) по расширению ЕС.

«В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», - добавил он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия в октябре будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

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