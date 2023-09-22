Кабмин провел заседание: какие решения приняли 22 сентября

Правительство разрешило НАБУ передвигаться без пропусков во время комендантского часа, а также внесло изменения в Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия и их назначения.

Кабинет Министров провел заседание 22 сентября. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій». Законопроектом пропонується, у звʼязку з підтримкою з боку Сирійської Арабської Республіки дій держави-агресора, припинити дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій, вчиненої 12.04.2002 в м. Дамаск та ратифікованої Законом України від 06.02.2003 N 509-IV.

— Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, вчинену 12.07.2023 у м. Вільнюс.

— Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для джерел світла та відокремлених пускорегулювальних апаратів задля забезпечення покращення енергетичних та екологічних характеристик для джерел світла та відокремлених пускорегулювальних апаратів відповідно до оновленого законодавства ЄС. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 27.03.2019 Nº 264 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і повʼязаного з ними обладнання», від 14.08.2019 Nº 734 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення», від 14.08.2019 Nº 741 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для роботи з такими лампами», що були розроблені на основі актів законодавства ЄС, які були вже скасовані.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 27.09.2022 N 1092 «Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій». Зміни внесено до форм заяв про надання авторизації авторизованого економічного оператора, про надання авторизації на застосування спрощення та про надання авторизації на застосування транзитного спрощення - в частині уточнення та конкретизації окремих положень; форми анкети самооцінки - в частині конкретизації окремих її положень, зокрема щодо зазначення інформації про працівників, відповідальних за окремі питання, процедури створення резервних копій та архівування, а також уточнення до пояснень щодо заповнення анкети самооцінки. Внесено зміни також до форм авторизацій на застосування окремих видів спрощень / транзитних спрощень та до порядків проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації, а також планування та проведення митними органами моніторингу відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації - в частині уточнення окремих дій працівників митних органів під час проведення оцінки та щодо врегулювання питання оцінки показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства.

— Внесено зміни до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, якими розширено категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення шляхом включення до неї пралісів, квазіпралісів та природних лісів. Збільшено площу протиерозійних лісів (приполонні (прияйлові) ліси) шляхом збільшення ширини смуги таких лісів уздовж верхньої межі лісу з безлісною місцевістю. У результаті цього збільшено площу протиерозійних лісів, у яких встановлюється заборона на проведення рубок головного користування. Чітко визначено процедуру затвердження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок. Вперше встановлено виділення особливо захисних ділянок у межах господарської частини лісів зелених зон, мокрих лісорослинних умов, а також навколо боліт.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 19.03.1993 N 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності», якими передбачено, що контракти з керівниками субʼєктів господарювання, що перебувають у сфері управління Фонду державного майна України не підлягають погодженню з Радою міністрів АРК та місцевими державними адміністраціями. Внесено зміни до постанови КМУ від 09.10.2013 N 818 «Про затвердження Порядку погодження з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Украіни від 19 березня 1993 р. N 203», згідно яким зазначений Порядок не поширюється на керівників підприємств, установ, організацій Фонду державного майна.

— Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) з метою забезпечення доступності лікарських засобів для населення сільської місцевості. Визначено, що загальна мінімальна площа аптек, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, становить: для аптек, розташованих у селищах та селищах міського типу, - не менше ніж 30 кв. метрів (площа торговельного залу - не менше ніж 13,5 кв. метра); для аптек, розташованих у селі, - не менше ніж 18 кв. метрів (площа торговельного залу - не менше ніж 6 кв. метрів, приміщення для зберігання лікарських засобів - не менше ніж 3,6 кв. метра; кімната для персоналу - не менше ніж 2,4 кв. метра).

— Спрямовано кошти грантів у сумі 21 млрд 834 млн 850 тис гривень, які надходять відповідно до грантових угод між Японським агентством міжнародного співробітництва (JIСА) та Урядом України від 09.03.2023 та від 14.04.2023, за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію Програми екстреного відновлення (першої та другої фаз) за новими бюджетними програмами: Міністерству енергетики на придбання обладнання для енергетичного обслуговування та агентського обслуговування в сумі 8 млрд 973 млн 470 тис гривень; Міністерству охорони здоровʼя на придбання обладнання для надання медичних послуг та агентського обслуговування в сумі 1 млрд 266 млн 720 тис гривень; Міністерству освіти і науки на придбання обладнання для надання освітніх послуг та агентського обслуговування в сумі 763 млн 280 тис гривень; Міністерству аграрної політики та продовольства на придбання обладнання для сільського господарства та агентського обслуговування в сумі 1 млрд 76 млн 770 тис гривень; Міністерству внутрішніх справ для ДСНС на придбання обладнання для гуманітарного розмінування та агентського обслуговування в сумі 1 млрд 280 млн 640 тис гривень; Міністерству культури та інформаційної політики для АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія Україна» на придбання обладнання та та агентського обслуговування в сумі 551 млн 460 тис гривень; Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на придбання обладнання для транспортного обслуговування, управління відходами від руйнувань, водопостачання, водовідведення, для сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування та агентського обслуговування в сумі 7 млрд 922 млн 510 тис гривень. Затверджено Порядок використання коштів, наданих згідно із грантовими угодами між Японським агентством міжнародного співробітництва (JIСА) та Урядом України від 9 березня 2023 р. та від 14 квітня 2023 р., для реалізації Програми екстреного відновлення (першої та другої фаз).

— Внесено зміни до Порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан. Встановлено, що на територіях, де запроваджено комендантську годину, дозволяється перебування працівників та рух транспортних засобів спеціалізованого призначення Національного антикорупційного бюро без виданих перепусток з метою виконання завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро.

— Затверджено Порядок відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності. Визначено акціонерне товариство «Прозорро. Продажі» відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи - адміністратором електронної торгової системи.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 01.04.2022 Nº 398 «Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану». Уточнено назву постанови з урахуванням розширення сфери дії на ветеринарно - санітарні заходи щодо продуктів рослинного походження. Виключено положення стосовно реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів у звʼязку із закінченням дії Зернової ініціативи. Визначено процедуру оформлення документів на вантажі з продукцією рослинного походження, у тому числі міжнародних сертифікатів, та окреслено проведення необхідних процедур посадовими особами Держпродспоживслужби за межами митної території України тощо.

— Утворено Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії. Затверджено склад Координаційного штабу та Положення про нього. Доручено головам обласних, Київської міської військових адміністрацій утворити регіональні координаційні штаби із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.

— Внесено зміни до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради. Передбачено, що заяви від претендентів на посади незалежних членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки приймаються у строк не менше 10 календарних днів.

— Схвалено проект Додаткової угоди № 3 (у формі обміну листами) між Урядом України