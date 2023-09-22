Правительство провело кадровые изменения в Минветеранов и Минстратегпроме

Назначен заместитель министра Камышина и уволен госсекретарь Минветеранов.

В пятницу, 22 сентября, Кабинет министров провел заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Назначено:

- Гвоздяр Анну Юрьевну заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Уволено:

– Загайного Виталия Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

Также Кабинет Министров назначил Людмилу Дараган государственным секретарем Министерства обороны.

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