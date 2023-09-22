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Кабмін призначив Людмилу Дараган держсекретарем Міноборони

16:56, 22 вересня 2023
До цього працювала заступницею голови Фонду держмайна.
Кабмін призначив Людмилу Дараган держсекретарем Міноборони
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У п’ятницю, 22 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд призначив Дараган Людмилу Віталіївну державним секретарем Міністерства оборони. До цього вона працювала на посаді заступниці голови Фонду держмайна.

Як відомо, Людмила Дараган у 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Правознавство”.

Пройшла курс державного управління для вищих керівних кадрів на базі Наньянського центру держуправління (КНР), стажувалася в Європейському Парламенті, а також пройшла стажування за програмою Конгресу США.

Розпочала трудову діяльність в юридичному управлінні апарату політичної партії, потім працювала помічником Міністра юстиції України, керівником офісу народного депутата України.

З 2019 по 2022 рік - Державний секретар Міністерства у справах ветеранів України. Вибудувала ефективну організаційну систему функціонування апарату міністерства й налагодила систему організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

З 10 жовтня 2022 року працювала на посаді керівника апарату ФДМУ.

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