Кабмин назначил Людмилу Дараган госсекретарем Минобороны

До этого работала заместителем председателя Фонда госимущества.

В пятницу, 22 сентября, Кабинет министров провел заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство назначило Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны. До этого она работала в должности заместителя главы Фонда госимущества.

Как известно, Людмила Дараган в 2003 году окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение".

Прошла курс государственного управления для высших руководящих кадров на базе Наньянского центра госуправления (КНР), стажировалась в Европейском Парламенте, а также прошла стажировку по программе Конгресса США.

Начала трудовую деятельность в юридическом управлении аппарата политической партии, затем работала помощником Министра юстиции Украины, руководителем офиса народного депутата Украины.

С 2019 по 2022 год – Государственный секретарь Министерства по делам ветеранов Украины. Выстроила эффективную организационную систему функционирования аппарата министерства и наладила систему организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

С 10 октября 2022 года работала в должности руководителя аппарата ФГИУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.