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Конкурс на должности прокуроров САП: появился рейтинговый список кандидатов после профессионального теста

16:38, 22 сентября 2023
Кандидаты, набравшие 80 и более баллов, допущены к следующим этапам конкурса.
Конкурс на должности прокуроров САП: появился рейтинговый список кандидатов после профессионального теста
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В пятницу, 22 сентября, на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвержден рейтинговый список кандидатов по результатам тестирования на знание законодательства (профессиональный тест).

Кандидаты, набравшие 80 и более баллов, допущены к следующим этапам конкурса.

Проведение тестирования на общие способности состоится 26 сентября 2023 согласно графику.

 

Лица, которые по уважительным причинам не явятся, могут быть допущены к тестированию в резервный день (29 сентября 2023 года) по их письменному заявлению, поданному не позднее дня тестирования (26 сентября 2023 года), и при наличии документов, подтверждающих причины неявки.

Тестирование пройдет на базе Тренингового центра прокуроров Украины по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-Б.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов на должность прокуроров САП, на котором были утверждены списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в открытом конкурсе.

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