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  1. В Украине

Создают ряд неудобств: жители Сырца в Киеве просят демонтировать МАФы на одной из улиц

23:02, 22 сентября 2023
В КГГА отметили, что с начала года в контакт-центр столицы поступило более 2,5 тысяч обращений относительно необходимости демонтажа МАФов.
Создают ряд неудобств: жители Сырца в Киеве просят демонтировать МАФы на одной из улиц
Источник фото: galres.com.ua
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Жители Сырца просят убрать временные сооружения, расположенные вдоль улицы Дорогожицкой и создающие ряд неудобств. Прежде всего, как рассказали в КГГА, речь идет о мусоре, который постоянно оставляют после себя МАФы, и отсутствии из-за них проезда для авто экстренных служб. Соответствующее коллективное обращение жители дома на этой улице направили до Киевского городского головы.

«МАФы заняли большую часть пешеходной зоны, что создает тесноту, поскольку они расположены в направлении остановки общественного транспорта. Под окнами домов постоянный шум. Кроме того, такое количество временных построек создает большие объемы отходов», - жалуются граждане.

В настоящее время обращение прорабатывается уполномоченными службами, по результатам будут приняты меры.

В КГГА отметили, что с начала года в контакт-центр столицы поступило более 2,5 тысяч обращений относительно необходимости демонтажа МАФов.

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