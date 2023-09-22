Створюють низку незручностей: жителі Сирця в Києві просять демонтувати МАФи на одній із вулиць

У КМДА зазначили, що з початку року до контакт-центру столиці надійшло понад 2,5 тисяч звернень щодо необхідності демонтажу МАФів.

Джерело фото: galres.com.ua

Мешканці Сирця просять прибрати тимчасові споруди, що розміщені вздовж вулиці Дорогожицької та створюють низку незручностей. Насамперед, як розповіли у КМДА, мова іде про сміття, що постійно лишають по собі МАФи, та відсутність через них проїзду для авто екстрених служб. Відповідне колективне звернення мешканці будинку на цій вулиці направили до Київського міського голови.

«МАФи зайняли більшу частину пішохідної зони, що створює тісняву, оскільки вони розміщені в напрямку зупинки громадського транспорту. Під вікнами будинків постійний шум. Окрім того, така кількість тимчасових споруд створює великі обсяги відходів», - скаржаться громадяни.

Наразі звернення опрацьовується уповноваженими службами, за результатами будуть вжиті заходи.

У КМДА зазначили, що з початку року до контакт-центру столиці надійшло понад 2,5 тисяч звернень щодо необхідності демонтажу МАФів.

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