$6 500 за нелегальне переправлення чоловіків за кордон: на Львівщині викрили керівника підприємства

Прикордонники викрили керівника підприємства, який організував схему з незаконного переправлення чоловіків.

На Львівщині прикордонники викрили зловмисника, який організував канал з незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних під виглядом водіїв, котрі здійснюють перевезення пасажирів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Керівник підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, організував послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку. «Бізнесмен» підшукували клієнтів, які мали намір незаконно виїхати за кордон в особистих цілях. Для цього зловмисник укладав з псевдоводіями фіктивні договори про працевлаштування, надалі відомості про псевдоводіїв вносились до системи «Шлях». Вартість такої «послуги» вартувала 6 500 доларів з однієї особи», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора незаконної схеми, 54-річного мешканця міста Червоноград в одному із пунктів пропуску на українсько-польському кордоні під час спроби переправлення свого «клієнта».

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 та ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заходи з припинення протиправної діяльності здійснювали прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Львівського прикордонного загону спільно із співробітниками Управління міграційної поліції у Львівській області, слідчими відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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