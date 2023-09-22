У Києві судитимуть чоловіка, який систематично знущався над своєю матір’ю

Зловмисника неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози щодо 64-річної матері.

Фото: fakty.com.ua

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо чоловіка, який знущався над своєю матір’ю. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Слідчий Шевченківського управління поліції Альберт Сардарян зазначив, що співробітники сектору протидії домашньому насильству неодноразово притягували 44-річного кривдника до адміністративної відповідальності.

«За скоєне чоловік тричі відбувся штрафами, але на шлях виправлення не став. Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину», - сказав він.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

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