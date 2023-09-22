В Киеве будут судить мужчину, который систематически издевался над своей матерью

Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за оскорбления и угрозы 64-летней матери.

Фото: fakty.com.ua

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд в отношении мужчины, который издевался над своей матерью. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Следователь Шевченковского управления полиции Альберт Сардарян отметил, что сотрудники сектора противодействия домашнему насилию неоднократно привлекали 44-летнего обидчика к административной ответственности.

«За совершенное мужчина трижды отделался штрафами, но на путь исправления не стал. Мы возбудили уголовное производство по части первой статьи 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мы сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления», - сказал он.

Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу. За совершенное нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.