В УПК предлагают изменения для оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования

Обосновывается законопроект, в частности, значительной загруженностью экспертных учреждений и отсутствием достаточного количества экспертов, проводящих судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, строительно-технические, баллистические, взрывотехнические экспертизы, что значительно затягивает сроки проведения досудебного расследования.

В Верховной Раде 20 сентября зарегистрирован законопроект 10075 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс для установления возможности использования справки, заключения специалиста в ходе досудебного расследования, в том числе до внесения сведений досудебного расследования. Авторами проекта выступают депутаты от «Слуги народа» Максим Павлюк, Александр Бакумов и Вячеслав Медяник.

Предусматривается дополнить ч. 4 статьи 71 УПК новым пунктом 9, предусмотрев возможность специалистам предоставлять справки и заключения по вопросам, относящимся к сфере его знаний по идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва, во время досудебного расследование уголовных правонарушений.

Кроме того, учитывая необходимость определения процессуального статуса, дополнить новым пунктом 5 ч. 2 статьи 99 УПК предусмотрев, что к документам относится справка, заключение специалиста. В целях улучшения эффективности реагирования на уголовные правонарушения в части третьей статьи 214 УПК Украины после слов «осмотра места происшествия» дополняется словами «получение справки, заключению специалиста».

Как указывают авторы проекта, анализ деятельности следственных подразделений Национальной полиции свидетельствует, что одним из основных факторов, замедляющих процесс принятия процессуальных решений и негативно влияющих на эффективность осуществления досудебного расследования, является значительная загруженность экспертных учреждений и отсутствие достаточного количества экспертов, проводящих судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, строительно-технические, баллистические, взрывотехнические экспертизы, что значительно затягивает сроки досудебного расследования.

«Вполне логично наделение специалистов полномочиями на осуществление таких исследований, как это осуществляется во время досудебного расследования уголовных проступков. Национальной полицией Украины в 2022 году изъято несколько тысяч взрывных устройств, изготовленных промышленным способом, в том числе ручные гранаты, гранатометные выстрелы, артиллерийские снаряды. По таким объектам назначено несколько тысяч взрывотехнических экспертиз, результаты которых будут получены ориентировочно через несколько лет по причине недостаточного количества экспертов-взрывотехников.

Отмечаем, что в каждом подразделении взрывотехнической службы Национальной полиции Украины есть соответствующие специалисты, которые могут предоставлять «выводы специалистов» (по наиболее распространенным взрывным материалам промышленного способа изготовления), и привлекаться как специалисты во время досудебного расследования, а при необходимости – и для судебного разбирательства . Это позволит постепенно снизить нагрузку на экспертные учреждения и эффективно осуществлять досудебное расследование.

Соответственно в дальнейшем согласно положениям УПК данное заключение специалиста потребует подтверждения соответствующим выводом эксперта согласно требованиям УПК Украины. Следует также учитывать, что в связи с проведением активных боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей экспертные учреждения эвакуированы на территорию Днепропетровской области, что приводит к длительному проведению судебных экспертиз, а также к несвоевременному получению результатов.

На сегодняшний день существенную помощь на этапе осмотра места происшествия оказывает применение специалистами-криминалистами современного оборудования, полученного из США. Это система экспресс-анализа ДНК на основе технологии RAPID DNA – «ANDE 6 С», которая в течение 90 минут может создавать интерпретированные генетические профили из биологических образцов. Эта лаборатория устанавливает ДНК профиль человека по 27 локусам, что соответствует мировым стандартам в экспертной деятельности. В данном же случае фактическое исследование микрочастиц проводится специалистами-криминалистами, выполняющими свои полномочия исключительно по нормативным документам, регламентирующим деятельность органов досудебного расследования. Использование системы «ANDE 6 C» позволяет в дальнейшем более избирательно относиться к назначению молекулярно-генетической экспертизы с целью идентификации личности и использовать только образцы, которые заранее должны сработать при проведении молекулярно-генетической экспертизы.

Отдельного внимания заслуживает возможность использования информации предоставленной Государственным космическим агентством Украины во время расследования уголовных преступлений путем получения информации относительно дистанционного зондирования земли, спутниковых снимков и других геоинформационных технологий. Поэтому, необходимо предусмотреть возможность использования справки, заключения специалиста в ходе досудебного расследования, в том числе до внесения сведений досудебного расследования», - указывают авторы проекта.

Автор: Наталья Мамченко

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