До КПК пропонують зміни задля оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування

Обгрунтовується законопроект зокрема значною завантаженістю експертних установ і відсутністю достатньої кількості експертів, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування.

У Верховній Раді 20 вересня зареєстровано законопроект 10075 щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу задля встановлення можливості використання довідки, висновку спеціаліста під час досудового розслідування, у тому числі до внесення відомостей досудового розслідування. Авторами проекту виступають депутати від «Слуги народу» Максим Павлюк, Олександр Бакумов та В’ячеслав Медяник.

Передбачається доповнити ч. 4 статті 71 КПК новим пунктом 9, передбачивши можливість спеціалістом надавати довідки та висновки з питань, що належать до сфери його знань стосовно ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Крім того, ураховуючи необхідність визначення процесуального статусу доповнити новим пунктом 5 ч. 2 статті 99 КПК передбачивши, що до документів належить довідка, висновок спеціаліста. З метою покращення ефективності реагування на кримінальні правопорушення в частині третій статті 214 КПК України після слів «огляду місця події» доповнюється словами «, отримання довідки, висновку спеціаліста».

Як вказують автори проекту, аналіз діяльності слідчих підрозділів Національної поліції засвідчує, що одним з основних чинників, який уповільнює процес прийняття процесуальних рішень та негативно впливає на ефективність здійснення досудового розслідування, є значна завантаженість експертних установ і відсутність достатньої кількості експертів, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування.

«Цілком логічним є наділення спеціалістів повноваженнями на здійснення таких досліджень, як це здійснюється під час досудового розслідування кримінальних проступків. Національною поліцією України у 2022 році вилучено декілька тисяч вибухових пристроїв, виготовлених промисловим способом, зокрема ручні гранати, гранатометні постріли, артилерійські снаряди тощо. За такими об’єктами призначено декілька тисяч вибухотехнічних експертиз, результати яких будуть отримані орієнтовно через декілька років унаслідок недостатньої кількості експертів-вибухотехніків.

Зазначаємо, що в кожному підрозділі вибухотехнічної служби Національної поліції України є відповідні спеціалісти, які можуть надавати «висновки спеціалістів» (щодо найбільш розповсюджених вибухових матеріалів промислового способу виготовлення), і залучатися як спеціалісти під час досудового розслідування, а за потреби – і для судового розгляду. Це дасть можливість поступово зменшити навантаження на експертні установи та ефективно здійснювати досудове розслідування.

Відповідно в подальшому згідно положень КПК даний висновок спеціаліста потребуватиме підтвердження відповідним висновком експерта згідно вимог КПК України. Слід також враховувати, що в зв’язку з проведенням активних бойових дій на території Донецької та Луганської областей експертні установи евакуйовано на територію Дніпропетровської області, що призводить до тривалого проведення судових експертиз, а також несвоєчасного отримання результатів.

На сьогодні суттєву допомогу на етапі огляду місця події надає застосування спеціалістами-криміналістами сучасного обладнання, отриманого з США. Це система експрес-аналізу ДНК на основі технології RAPID DNA - «ANDE 6 С», яка, протягом 90 хвилин може створювати інтерпретовані генетичні профілі з біологічних зразків. Ця лабораторія встановлює ДНКпрофіль людини за 27 локусами, що відповідає світовим стандартом в експертній діяльності. У даному ж випадку фактичне дослідження мікрочастин проводиться спеціалістами-криміналістами, які виконують свої повноваження виключно до нормативних документів, що регламентують діяльність органів досудового розслідування. Використання системи «ANDE 6 C» дозволяє в подальшому більш вибірково ставитись до призначення молекулярно-генетичної експертизи з метою ідентифікації особи та використовувати лише ті зразки, які завчасно мають спрацювати під час проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Окремої уваги заслуговує також можливість використання інформації наданої Державним космічним агентством України під час розслідування кримінальних злочинів шляхом отримання інформації стосовно дистанційного зондування землі, супутникових знімків та інших геоінформаційних технологій. Тому, є необхідних передбачення можливості використання довідки, висновку спеціаліста під час досудового розслідування, у тому числі до внесення відомостей досудового розслідування», - вказують автори проекту.

Автор: Наталя Мамченко

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