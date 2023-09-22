В налоговой предоставили разъяснение относительно размеров страховых выплат для наемных работников

Страховой стаж и уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (единый взнос) гарантируют работникам социальную защиту.

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Страховой стаж и уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (единый взнос) гарантируют работникам социальную защиту: оплату больничных, помощь на случай безработицы, несчастного случая на работе или профессионального заболевания, пенсию.

Страховой стаж – это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. Единый взнос объединяет в себе обязательные взносы на пенсионное страхование, страхование от безработицы, от временной потери трудоспособности и от несчастного случая на работе или профессионального заболевания.

Если работодатель (предприятие, физическое лицо или физическое лицо-предприниматель) имеет наемных работников, он обязан ежемесячно платить за них единый взнос. Стандартная ставка единого взноса для подавляющего большинства плательщиков составляет 22% от базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или предоставление услуг).

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