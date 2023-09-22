Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Законопроект 8222 щодо оплати праці держслужбовців: які проблеми планують вирішити до другого читання

2 жовтня будуть обговорюватися мінімальний розмір посадового окладу, розмір премій та рівень оплати праці в державному та приватному секторах.

Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.

Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

  1. В Україні

У податковій надали роз'яснення щодо розмірів страхових виплат для найманих працівників

22:43, 22 вересня 2023
Страховий стаж і сплата єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) гарантують працівникам соціальний захист.
У податковій надали роз'яснення щодо розмірів страхових виплат для найманих працівників
Изображение: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Страховий стаж і сплата єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) гарантують працівникам соціальний захист: оплату лікарняних, допомогу на випадок безробіття, нещасного випадку на роботі чи професійного захворювання, пенсію.

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Єдиний внесок поєднує в собі обов’язкові внески на пенсійне страхування, страхування від безробіття, від тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку на роботі чи професійного захворювання.

Якщо роботодавець (підприємство, фізична особа або фізична особа-підприємець) має найманих працівників, він зобов’язаний щомісяця сплачувати за них єдиний внесок. Стандартна ставка єдиного внеску для переважної більшості платників становить 22 % від бази нарахування (заробітної плати, винагороди за виконання робіт або надання послуг).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду