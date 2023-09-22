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  1. У світі

Латвія планує виганяти російські та білоруські авто або конфісковувати і віддавати їх Україні

21:10, 22 вересня 2023
Латвія готує законопроект про заборону російських і білоруських автомобілів та їх можливу конфіскацію.
Латвія планує виганяти російські та білоруські авто або конфісковувати і віддавати їх Україні
Джерело фото: ArmyInform
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Міністерство юстиції Латвії готує законопроект, який передбачає заборону перебування на території країни транспортних засобів, зареєстрованих в росії та білорусі. Про це повідомила міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере, пише Delfi.

Заплановані зміни передбачають, що власники автомобілів з російськими та білоруськими реєстраційними номерами, які в'їхали на територію Латвії, мають обов'язок перереєструвати свої транспортні засоби в Латвії протягом певного періоду. Якщо цей обов'язок не виконується протягом трьох місяців або автомобіль залишає територію Латвії, передбачаються санкції, включаючи можливість конфіскації автомобіля.

Ці заходи спрямовані на запобігання ухиленню власників транспортних засобів від відповідальності за невиконання цих обов'язків та на забезпечення дотримання правил дорожнього руху. Крім того, вилучені автомобілі можуть бути передані Україні, що розглядається у міністерстві.

«У той же час громадяни росії та білорусі, країни яких ведуть незаконну і кровопролитну війну в Україні, і які все ще хочуть пересуватися територією Латвії, я запрошую їх робити це з уже зареєстрованими в Латвії номерними знаками, пішки або громадським транспортом, дотримуючись законодавства та правил дорожнього руху», – повідомила міністра.

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