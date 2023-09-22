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  1. В Україні

МОЗ створює єдиний регуляторний орган, щоб максимально інтегрувати стандарти та підходи ЄС

22:21, 22 вересня 2023
МОЗ створює новий державний орган.
МОЗ створює єдиний регуляторний орган, щоб максимально інтегрувати стандарти та підходи ЄС
Зображення: freepik.com
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Міністерство охорони здоров’я розпочало роботу над створенням єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів. Цей орган має об’єднати усі державні регуляції препаратів, медвиробів, дієтичних добавок та косметичної продукції.

Наразі при МОЗ вже створено робочу групу, яка аналізує та напрацьовує усі необхідні нормативно-правові та організаційні кроки для створення єдиного регуляторного органу. Крім того, вже сформовано і подано заявку до Єврокомісії на участь у програмі «Twinning». Це дозволить перейняти практичний досвід бізнес-процесів регуляторного органу однієї з країн ЄС.

За словами заступниці міністра з питань євроінтеграції Марини Слободніченко, формально створити орган нескладно. Натомість підготовчий етап вимагає більше часу: необхідно ознайомитися та проаналізувати фармацевтичні регуляторні органи усіх країн ЄС, визначитися з усім необхідним функціоналом.

«Ми створюємо абсолютно новий, прозорий державний орган. Натомість нам дуже важливо зберегти вже наявні лабораторії, акредитації та сертифікації Держлікслужби. Зробити єдиний державний регуляторний орган правонаступником усіх підтверджень компетенцій від міжнародних органів з оцінки відповідності та участі в міжнародних співтовариствах, де наразі є Держлікслужба. Адже для отримання усіх цих сертифікацій та акредитацій наново необхідно дуже багато часу та ресурсів», — наголосила Марина Слободніченко.

Єврокомісія підтримує реформування фармацевтичної галузі в Україні. Це є одним із трьох ключових завдань для отримання фармацевтичного безвізу з ЄС.

Водночас Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) зголосилося допомогти Україні у створенні єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів.

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