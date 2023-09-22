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  1. У світі

Дуда повідомив, чи вплине зернова суперечка на відносини з Україною

15:50, 22 вересня 2023
За словами президента Польщі, співпраця Варшави та Києва мають «історичний вимір».
Дуда повідомив, чи вплине зернова суперечка на відносини з Україною
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що суперечка щодо імпорту аграрної продукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом. Про це він сказав під час виступу на Конгресі спільного майбутнього за відновлення України у Познані, передає PAP.

За його словами, співпраця Польщі з Україною мають «історичний вимір».

«Це не просто якась подія», – сказав Дуда.

Він підкреслив, що допомога поляків і польських підприємців Україні – це «великий капітал між нашими країнами і народами», який не може зруйнувати юридична суперечка.

«Я не сумніваюсь, що суперечка щодо поставок зерна є лише фрагментом всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах він може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити», – додав польський президент.

Раніше ми писали, що у МЗС закликали Польщу відкинути емоції заради конструктиву по питанню зерна.

Нагадаємо, що у Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. 

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

А ще Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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