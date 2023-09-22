«Далі буде»: командувач Повітряних сил прокоментував «прильоти» у Криму

Окупантів «штормить» від ударів по Севастополю – Олещук.

Фото з відкритих джерел

Як і обіцяли українські військові, окупантам буде неспокійно у Криму. Підтвердженням стали «прильоти», цього разу – по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Ракетний удар прокоментував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Ми ж обіцяли, що «далі буде...». Тому, поки окупанти приходять до тями в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил», – написав Олещук в Telegram.

Він також потролив росіян, які стверджують, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті: «сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе».

«Севастополь – місто Військово-морських сил Збройних сил України!» – зазначив командувач Повітряних сил.

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