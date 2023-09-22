Допомагав ухилянтам уникнути мобілізації: на Івано-Франківщині затримали начальника районного військкомату

Свої послуги фігурант оцінював у суму від 1 до 3 тисяч доларів.

Служба безпеки України викрила на системній корупції начальника Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області.

За даними спецслужби, посадовець за гроші «вирішував питання» з місцевою військово-лікарською комісією про визнання військовозобов’язаних тимчасово непридатними до служби.

«Це давало можливість чоловікам безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги фігурант оцінював у суму від 1 до 3 тисяч доларів. Гроші від клієнтів отримував виключно через посередників. Надалі лікарі ВЛК забезпечували замовників пакетом медичних документів про наявність у них «тяжких» хвороб. На підставі сфальшованого діагнозу ухилянти отримували довідку ВЛК та військовий квиток із зазначенням, що за станом здоров’я вони не придатні до служби», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні та за місцем роботи начальника РТЦК та СП, а також у кабінетах його імовірних спільників, у тому числі – працівників ВЛК. В ході слідчих дій було виявлено та вилучено: 20 тис. доларів готівки, мобільні телефони та сімкарти, а також медичну та іншу документацію, що підтверджує причетність фігурантів до протиправної діяльності.

Військкому оголосили підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.(ч.3 ст. 368 КК). Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

«СБУ збирає докази незаконної діяльності окремих посадовців Калуського центру комплектування та членів військово-лікарської комісії, які діяли спільно з основним фігурантом. За результатом дослідження доказів їм буде повідомлено про підозру у вчиненні службових злочинів», - додали у відомстві.

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