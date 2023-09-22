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  1. В Україні

Для водіїв з’явилася нова послуга – доставку готового посвідчення можна замовити повторно

22:00, 22 вересня 2023
Водії можуть повторно замовити доставку свого готового документу на будь-яке відділення Укрпошти.
Для водіїв з’явилася нова послуга – доставку готового посвідчення можна замовити повторно
Джерело фото: hsc.gov.ua
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Тепер в Електронному кабінеті для кермувальників стала доступна нова опція – «Повторна доставка посвідчення водія». Відтепер водії можуть повторно замовити доставку свого готового документу на відділення національного оператора поштового зв’язку.

Як розповіли у Головному сервісному центрі МВС, послуга буде корисна тим особам, які замовили посвідчення водія Укрпоштою, але не змогли його вчасно забрати.

Щоб скористатись послугою, необхідно увійти в Електронний кабінет водія. Після авторизації, у розділі «Картка водія» буде доступна кнопка «Замовити». Необхідно заповнити анкетні дані, ввести адресу та сплатити за послугу. Вартість – 192 грн з ПДВ.

Оформити доставку громадяни можуть декілька разів упродовж року від дати замовлення послуги з обміну посвідчення водія. Потім документ повертається до сервісного центру МВС і буде знищений.

Новою опцією можуть скористатись особи, які мешкають на території України. На тимчасово окупованих регіонах та за кордоном наразі вона не доступна.

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