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На Рівненщині посадовець військової частини протиправно призначав 500 000 грн доплат донці колеги

15:39, 22 вересня 2023
Донька заступника командира частини 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки, але отримувала виплати.
На Рівненщині посадовець військової частини протиправно призначав 500 000 грн доплат донці колеги
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Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненщини, який забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

Як повідомляють у відомстві, обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов’язки командира військової частини, фігурант підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки.

«Таким чином, їй було нараховано понад 500 тис. грн виплат із держбюджету. Сама військовослужбовиця є донькою іншого заступника командира частини.

Посадовець підозрюється в недбалому ставленні до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)», - сказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру військовослужбовиці, яка ухилилася від служби та продовжувала отримувати виплати за статтею самовільного залишення військової частини (ст. 407 КК України).

«Працівники ДБР вчиняють дії щодо повернення державі завданих збитків», - додали у Бюро.

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