В Ровенской области чиновник воинской части противоправно назначал 500 000 грн доплат дочери коллеги

Дочь заместителя командира части 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности, но получала выплаты.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области, который обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части. Об этом говорится на официальном сайте Бюро.

Как сообщают в ведомстве, занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного довольствия военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не исполняла свои должностные обязанности.

«Таким образом, ей было начислено более 500 тыс. грн. выплат из госбюджета. Сама военнослужащая является дочерью другого заместителя командира части.

Чиновник подозревается в небрежном отношении к службе, что повлекло существенный вред, причиненный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины)», - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Решается вопрос по сообщении о подозрении военнослужащей, которая уклонилась от службы и продолжала получать выплаты по статье самовольного ухода из воинской части (ст. 407 УК Украины).

«Работники ГБР совершают действия по возвращению государству нанесенного ущерба», - добавили в Бюро.

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