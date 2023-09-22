Германия возобновила торговлю сжиженным газом с россией

Германия возобновила договоры с рф по транзиту сжиженного газа в Индию.

Источник фото: SEFE

Бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО «Газпром» Securing Energy for Europe GmbH планирует загружать сжиженный газ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири, начинают с октября. Германия национализировала компанию SEFE в прошлом году в разгар энергетического кризиса в Европе, – сообщает Bloomberg.

Хотя груз и направляется в Индию, немецкая государственная компания, которая имеет соглашения с россией, вызывает некоторую тревогу. Это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским СПГ в результате войны рф в Украине.

«Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом», – сказал член парламента от оппозиционной группы «Левая партия» Кристиан Лейе, добавляя, что «экономические проблемы с россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас убедить политики».

Германия выступает против, хотя и не запрещает закупки СПГ из россии. В январе Берлин проинформировал компании, «что будет принимать соответствующие меры для исключения закупок российского СПГ, если это возможно».

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