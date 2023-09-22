В Черкасской области секретарь ВВК и семейный врач за взятки «отмазывали» уклонистов

Злоумышленники получили от военнообязанной взятку за получение заключения об ограниченной пригодности к военной службе.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении секретарю военно-врачебной комиссии одного из военно-медицинских учреждений района в получении неправомерной выгоды должностным лицом и семейном врачу, который, являясь пособником, способствовал в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, секретарь военно-врачебной комиссии совместно с семейным врачом получили от военнообязанного неправомерную выгоду за получение заключения об ограниченной пригодности к военной службе.

«Так, семейный врач предложил своему пациенту помощь в решении вопроса об отсрочке призыва в Вооруженные силы Украины.

При пособничестве семейного врача секретарь ВВК внес недостоверные сведения в вывод о пригодности к военной службе указанного лица, за что получили неправомерную выгоду в размере 3200 грн», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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