Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, - член Комитета

Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по постановлению Кабмина №168. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Демченко.
Напомним, что 6 апреля 2023 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел образцовое дело №260/3564/22, где предметом иска были исковые требования (по-разному сформулированы, но одинаковы по существу) о признании противоправными действий (бездействия) Территориального управления Службы судебной охраны относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, установленного постановлением Кабинета Министров №168, и обязательства ответчика начислить и выплатить такое вознаграждение, начиная с 24 февраля 2022 года (взыскание с ответчика суммы дополнительного вознаграждения за определенный период).
Впрочем, решение не вступало в силу, пока рассмотрение этого дела осуществляла Большая Палата.
«Вчера, 21.09.2023, Большая Палата Верховного Суда вынесла окончательное решение по образцовому делу по данному вопросу. В нем признала противоправным бездействие по невыплате дополнительного вознаграждения сотрудникам ССО и обязала начислить и выплатить вознаграждение в размере 30 тыс. грн. в месяц, начиная с 24.02.2022. Поздравляем правительство с эффективной управленческой финансовой политикой. По расчетам ССО, задолженность перед сотрудниками, за время пока они были включены в Постановление №168, составила 1,1 млрд грн.
После решения по образцовому делу суды один за другим будут выносить свои решения в пользу сотрудников ССО. По состоянию на апрель этого года в судах было 3143 их исков, при общей численности сотрудников 4200 человек. Возможно, сейчас количество исков возросло, а после решения Большой Палаты, наверное, их подаст и остальные судебные охранники.
Таким образом, государство будет вынуждено за счет средств налогоплательщиков уплатить не только 1,1 млрд. грн. невыплаченного вознаграждения, но и дополнительные средства, вызванные бездействием Правительства и нежеланием Минфина своевременно выполнять свои обязательства перед гражданами Украины (компенсировать судебный сбор, расходы на юридическую помощь, исполнительный сбор, наложение штрафов на учреждения и их работников и другие связанные расходы); в значительной степени увеличит общую сумму расходов из бюджета», – отметил Сергей Демченко.
Заметим, что текст решения БП ВС в Реестре отсутствует, как и информация о результатах рассмотрения этого дела Большой Палатой.
Также напомним, что в соответствии с решением КАС ВС от 06.04.2023 по данному образцовому делу №260/3564/22 о выплате дополнительного вознаграждения служащим Службы судебной охраны КАС ВС отметил, что иск работника Службы судебной охраны подлежит удовлетворению путем признания противоправным бездействием Закарпатской области относительно неначисления и невыплаты ему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением КМУ №168, и обязательства ТУ ССО начислить и выплатить истцу указанное дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в месяц (при условии отработки нормы рабочего времени соответствующего месяца), начиная с февраля 2022 года.
Также, учитывая причину отказа ответчика в выплате истцу дополнительного вознаграждения, что ставит под сомнение должное и своевременное исполнение решения суда по этому делу, Верховный Суд установил судебный контроль за исполнением судебного решения путем обязательства ТУ ССО в месячный срок со дня вступления в силу этим решением предоставить отчет о его исполнении.
КАС ВС также определил признаки типичных дел:
а) истцом является сотрудник Службы судебной охраны;
б) ответчиком является центральный орган управления (Центральный аппарат) или территориальное подразделение (территориальное управление) Службы судебной охраны;
в) предметом спора является дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168;
г) спор возник вследствие невыплаты сотруднику Службы судебной охраны дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168;
г) предметом иска являются исковые требования (по-разному сформулированные, но одинаковые по существу) о признании противоправными действий (бездействия) ответчика относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, установленного постановлением Кабинета Министров Украины №168, и обязательства ответчика начислить и выплатить такую вознаграждение, начиная с 24 февраля 2022 года (взыскание с ответчика суммы дополнительного вознаграждения за определенный период).
«Выводы Верховного Суда по этому образцовому делу о применении постановления Кабинета Министров Украины №168 в связи с положениями статей 43 и 58 Конституции Украины, статей 161, 165 Закона Украины от 02.06.2016 №1402-VIII «О судоустройстве и статус судей», нормами Порядка №384 и Порядка №396 следует применять в административном порядке их делах о выплате в пользу сотрудников Службы судебной охраны дополнительного вознаграждения в правоотношениях, возникших с 24 февраля 2022 года.
На другое применение норм материального права, чем по образцовому делу, может влиять дальнейшее изменение законодательства, регулирующего эти правоотношения, и другой предмет спора в подобных правоотношениях», - говорится в решении КАС ВС.
Это решение КАС ВС вступает в законную силу после вступления в законную силу решения Большой Палаты Верховного Суда по результатам апелляционного пересмотра.
По словам депутата, позиция Минфина состоит в том, что он не будет платить задолженность перед сотрудниками Службы судебной охраны за невыплату дополнительного вознаграждения, предусмотренного сотрудникам ССО постановлением Кабмина №168 до того, как Верховный Суд окончательно не разрешит данный спор.
Автор: Наталья Мамченко
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