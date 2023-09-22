Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, - член Комитета

Как сообщается, Большая Палата признала противоправным бездействие по невыплате дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по образцовому делу

Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по постановлению Кабмина №168. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Демченко.

Напомним, что 6 апреля 2023 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел образцовое дело №260/3564/22, где предметом иска были исковые требования (по-разному сформулированы, но одинаковы по существу) о признании противоправными действий (бездействия) Территориального управления Службы судебной охраны относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, установленного постановлением Кабинета Министров №168, и обязательства ответчика начислить и выплатить такое вознаграждение, начиная с 24 февраля 2022 года (взыскание с ответчика суммы дополнительного вознаграждения за определенный период).

Впрочем, решение не вступало в силу, пока рассмотрение этого дела осуществляла Большая Палата.

«Вчера, 21.09.2023, Большая Палата Верховного Суда вынесла окончательное решение по образцовому делу по данному вопросу. В нем признала противоправным бездействие по невыплате дополнительного вознаграждения сотрудникам ССО и обязала начислить и выплатить вознаграждение в размере 30 тыс. грн. в месяц, начиная с 24.02.2022. Поздравляем правительство с эффективной управленческой финансовой политикой. По расчетам ССО, задолженность перед сотрудниками, за время пока они были включены в Постановление №168, составила 1,1 млрд грн.

После решения по образцовому делу суды один за другим будут выносить свои решения в пользу сотрудников ССО. По состоянию на апрель этого года в судах было 3143 их исков, при общей численности сотрудников 4200 человек. Возможно, сейчас количество исков возросло, а после решения Большой Палаты, наверное, их подаст и остальные судебные охранники.

Таким образом, государство будет вынуждено за счет средств налогоплательщиков уплатить не только 1,1 млрд. грн. невыплаченного вознаграждения, но и дополнительные средства, вызванные бездействием Правительства и нежеланием Минфина своевременно выполнять свои обязательства перед гражданами Украины (компенсировать судебный сбор, расходы на юридическую помощь, исполнительный сбор, наложение штрафов на учреждения и их работников и другие связанные расходы); в значительной степени увеличит общую сумму расходов из бюджета», – отметил Сергей Демченко.

Заметим, что текст решения БП ВС в Реестре отсутствует, как и информация о результатах рассмотрения этого дела Большой Палатой.

Также напомним, что в соответствии с решением КАС ВС от 06.04.2023 по данному образцовому делу №260/3564/22 о выплате дополнительного вознаграждения служащим Службы судебной охраны КАС ВС отметил, что иск работника Службы судебной охраны подлежит удовлетворению путем признания противоправным бездействием Закарпатской области относительно неначисления и невыплаты ему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением КМУ №168, и обязательства ТУ ССО начислить и выплатить истцу указанное дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в месяц (при условии отработки нормы рабочего времени соответствующего месяца), начиная с февраля 2022 года.

Также, учитывая причину отказа ответчика в выплате истцу дополнительного вознаграждения, что ставит под сомнение должное и своевременное исполнение решения суда по этому делу, Верховный Суд установил судебный контроль за исполнением судебного решения путем обязательства ТУ ССО в месячный срок со дня вступления в силу этим решением предоставить отчет о его исполнении.

КАС ВС также определил признаки типичных дел:

а) истцом является сотрудник Службы судебной охраны;

б) ответчиком является центральный орган управления (Центральный аппарат) или территориальное подразделение (территориальное управление) Службы судебной охраны;

в) предметом спора является дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168;

г) спор возник вследствие невыплаты сотруднику Службы судебной охраны дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168;

г) предметом иска являются исковые требования (по-разному сформулированные, но одинаковые по существу) о признании противоправными действий (бездействия) ответчика относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, установленного постановлением Кабинета Министров Украины №168, и обязательства ответчика начислить и выплатить такую вознаграждение, начиная с 24 февраля 2022 года (взыскание с ответчика суммы дополнительного вознаграждения за определенный период).

«Выводы Верховного Суда по этому образцовому делу о применении постановления Кабинета Министров Украины №168 в связи с положениями статей 43 и 58 Конституции Украины, статей 161, 165 Закона Украины от 02.06.2016 №1402-VIII «О судоустройстве и статус судей», нормами Порядка №384 и Порядка №396 следует применять в административном порядке их делах о выплате в пользу сотрудников Службы судебной охраны дополнительного вознаграждения в правоотношениях, возникших с 24 февраля 2022 года.

На другое применение норм материального права, чем по образцовому делу, может влиять дальнейшее изменение законодательства, регулирующего эти правоотношения, и другой предмет спора в подобных правоотношениях», - говорится в решении КАС ВС.

Это решение КАС ВС вступает в законную силу после вступления в законную силу решения Большой Палаты Верховного Суда по результатам апелляционного пересмотра.

По словам депутата, позиция Минфина состоит в том, что он не будет платить задолженность перед сотрудниками Службы судебной охраны за невыплату дополнительного вознаграждения, предусмотренного сотрудникам ССО постановлением Кабмина №168 до того, как Верховный Суд окончательно не разрешит данный спор.

Автор: Наталья Мамченко

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