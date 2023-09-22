Как перерегистрировать транспортное средство после потери документов: подробности

Для перерегистрации транспортного средства необходимо иметь паспорт гражданина Украины.

Источник фото: legalaid.in.ua

Гражданам, которые потеряли свои документы, важно вовремя восстановить регистрацию транспортного средства, – сообщает Главный сервисный центр МВД.

Для этого следует придерживаться следующих шагов:

Владелец автомобиля должен лично посетить удобный для него сервисный центр МВД. Там он может предоставить все необходимые документы и информацию.

Важно иметь при себе следующие документы: паспорт гражданина Украины или вид на временное/постоянное проживание, идентификационный номер, и справку из полиции, если свидетельство было похищено.

Если есть мобильное приложение «Дія», можно показать электронные копии документов.

Перерегистрация транспортного средства стоит примерно 605 грн, включая цену самой услуги и бланка свидетельства. Плата осуществляется на месте в сервисном центре МВД.

Экспертное исследование не является обязательным и проводится по желанию владельца.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства вы получаете в день обращения в сервисный центр МВД.

Чтобы получить талон для перерегистрации, можно воспользоваться функционалом электронной записи или использовать терминал, расположенный в помещении сервисного центра МВД.

Важно, если у вас нет паспорта гражданина Украины, сначала стоит восстановить его, а уже потом обращаться в сервисный центр МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.