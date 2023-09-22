НАПК выявило необоснованные активы у самборского военкома на более чем 4,4 млн грн

Материалы по военкому передано в САП для решения вопроса об обращении в суд.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг образа жизни начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области.

Как сообщили в НАПК, по результатам мониторинга было выявлено признаки приобретения необоснованных активов на более чем 4,4 млн грн. Материалы по военкому передано в САП для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.

Установлено, что декларант и его супруга на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.

Военком объяснил, что недвижимое имущество было приобретено за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере $42 000.

«Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн», - говорится в сообщении.

Напомним, что суд избрал меру пресечения работнику Самборского военкомата, подозреваемого в пытках и незаконном содержании лиц.

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