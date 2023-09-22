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НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн

15:15, 22 вересня 2023
Матеріали щодо воєнкома передано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду.
НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн
Зображення: freepik.com
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Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області.

Як повідомили у НАЗК, за результатами моніторингу було виявлено ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Матеріали щодо воєнкома передано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 000.

«Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід працівнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні осіб.

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