Грузія вдруге відмовила росії в авіапольотах

Авіакомпанія рф знаходиться під санкціями Євросоюзу, тому польоти стали неможливими і до Грузії.

Джерело фото: newsgeorgia

В Агентстві цивільної авіації Грузії вже вдруге відмовили у дозволі на польоти авіакомпанії «росія» яка зверталася із заявками на польоти. Про це заявили в Агентстві цивільної авіації Грузії, – повідомляє News Georgia.

Перша відмова була ще 16 травня рейсу Москва-Тбілісі-Москва. Друга відмова – 14 вересня за рейсами Москва-Тбілісі-Москва, Москва-Батумі-Москва та Санкт-Петербург-Тбілісі-Санкт-Петербург.

Причиною відмов в Агентстві назвали – знаходження авіакомпанії у чорному списку Євросоюзу.

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