У реєстрах ЄДЕССБ стався збій: будівельні послуги тимчасово недоступні

У реєстрах ЄДЕССБ стався збій, тож пов’язані з ними будівельні послуги на порталі Дія та в ЄДССБ тимчасово недоступні.

У зв'язку з технічним збоєм в реєстрах Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), будівельні послуги на порталі Дія тимчасово недоступні, – повідомили в Дії.

Зазначається, що збій призвів до недоступності послуг не лише на порталі Дія, але й в самій системі ЄДЕССБ.

Команда фахівців вже працює в турборежимі, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх сервісів і послуг. Очікується, що проблему вдасться усунути найближчим часом.

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