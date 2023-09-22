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Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, - член Комітету

Як повідомляється, Велика Палата визнала протиправною бездіяльність щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони у зразковій справі.

Антон Чернушенко знов не зміг звільнитись у відставку

Вища рада правосуддя залишила заяву колишнього голови столичної апеляції без розгляду

Вимога про знесення обʼєкта самочинного будівництва та про скасування реєстрації права власності можуть розглядатися в адмінсудочинстві як основна та похідна позовна вимога: позиція ВС

Питання юрисдикції адмінсуду при зверненні прокурора з позовом, який стосується власності, але одночасно містить основні та похідні позовні вимоги, - позиція Верховного Суду.

В Україні створять Реєстр лоббістів, – Кабмін вирішив прискорити процес

Кабмін вирішив прискорити регулювання діяльності лоббістських організацій в Україні, змінивши строк внесення відповідного законопроекту з грудня 2023 року на вересень 2023 року.

Кабмін відклав створення Реєстру олігархів на невизначений строк

Реєстр олігархів можливо створять, але вже після закінчення війни.

  1. В Україні

У реєстрах ЄДЕССБ стався збій: будівельні послуги тимчасово недоступні

14:49, 22 вересня 2023
У реєстрах ЄДЕССБ стався збій, тож пов’язані з ними будівельні послуги на порталі Дія та в ЄДССБ тимчасово недоступні.
У реєстрах ЄДЕССБ стався збій: будівельні послуги тимчасово недоступні
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У зв'язку з технічним збоєм в реєстрах Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), будівельні послуги на порталі Дія тимчасово недоступні, – повідомили в Дії.

Зазначається, що збій призвів до недоступності послуг не лише на порталі Дія, але й в самій системі ЄДЕССБ.

Команда фахівців вже працює в турборежимі, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх сервісів і послуг. Очікується, що проблему вдасться усунути найближчим часом.

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