В реестрах ЕГЭССБ произошел сбой: строительные услуги временно недоступны

В реестрах ЕГЕССБ произошел сбой, поэтому связанные с ними строительные услуги на портале Дія и в ЕГССБ временно недоступны.

В связи с техническим сбоем в реестрах Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ), строительные услуги на портале Дія временно недоступны, – сообщили в Дії.

Отмечается, что сбой привел к недоступности услуг не только на портале Дія, но и в самой системе ЕДЕССБ.

Команда специалистов уже работает в турборежиме, чтобы как можно быстрее восстановить работу всех сервисов и услуг. Ожидается, что проблему удастся устранить в ближайшее время.

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