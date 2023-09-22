Покинул место службы и дерзко призывал правоохранителей его поймать: ГБР задержало военного, видео

Военнослужащему сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения.

Работники ГБР установили местонахождение и задержали военнослужащего, который бросил своих собратьев и ушел из расположения воинской части.

Как рассказали в Госбюро, в армию мужчина попал по мобилизации, однако, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве, решил, что этого достаточно и просто самовольно оставил расположение части.

«Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Для этого в соцсетях мужчина публиковал видео с провокационными заявлениями. В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро поймать его и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове», - пишут в ГБР.

ГБР задержало военнослужащего и сообщило ему о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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