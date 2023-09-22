Покинув місце служби та зухвало закликав правоохоронців його спіймати: ДБР затримало військового, відео

Військовослужбовцю повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та пішов з розташування військової частини.

Як розповіли у Держбюро, у військо чоловік потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

«Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові», - пишуть у ДБР.

ДБР затримало військовослужбовця та повідомило йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

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