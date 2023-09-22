Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, - член Комітету

Як повідомляється, Велика Палата визнала протиправною бездіяльність щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони у зразковій справі.

Антон Чернушенко знов не зміг звільнитись у відставку

Вища рада правосуддя залишила заяву колишнього голови столичної апеляції без розгляду

Вимога про знесення обʼєкта самочинного будівництва та про скасування реєстрації права власності можуть розглядатися в адмінсудочинстві як основна та похідна позовна вимога: позиція ВС

Питання юрисдикції адмінсуду при зверненні прокурора з позовом, який стосується власності, але одночасно містить основні та похідні позовні вимоги, - позиція Верховного Суду.

В Україні створять Реєстр лоббістів, – Кабмін вирішив прискорити процес

Кабмін вирішив прискорити регулювання діяльності лоббістських організацій в Україні, змінивши строк внесення відповідного законопроекту з грудня 2023 року на вересень 2023 року.

Кабмін відклав створення Реєстру олігархів на невизначений строк

Реєстр олігархів можливо створять, але вже після закінчення війни.

  1. В Україні

Покинув місце служби та зухвало закликав правоохоронців його спіймати: ДБР затримало військового, відео

14:57, 22 вересня 2023
Військовослужбовцю повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.
Покинув місце служби та зухвало закликав правоохоронців його спіймати: ДБР затримало військового, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та пішов з розташування військової частини.

Як розповіли у Держбюро, у військо чоловік потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

«Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові», - пишуть у ДБР.

ДБР затримало військовослужбовця та повідомило йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео