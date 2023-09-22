Грузия во второй раз отказала россии в авиаполетах

Авиакомпания рф находится под санкциями Евросоюза, поэтому полеты стали невозможными и в Грузию.

Источник фото: newsgeorgia

В Агентстве гражданской авиации Грузии уже второй раз отказали в разрешении на полеты авиакомпании «россия» которая обращалась с заявками на полеты. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии, – сообщает News Georgia.

Первый отказ был еще 16 мая по рейсу Москва-Тбилиси-Москва. Второй отказ – 14 сентября по рейсам Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург.

Причиной отказов в Агентстве назвали - нахождение авиакомпании в черном списке Евросоюза.

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