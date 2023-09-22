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Суд обрав запобіжний захід працівнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні осіб

08:56, 22 вересня 2023
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, який разом з іншим військовослужбовцем підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох чоловіків.
Суд обрав запобіжний захід працівнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні осіб
Скріншот із відео/ЗМІ
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Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на Львівщині, який разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та зазначили, що засідання щодо іншого чоловіка ще триває.

Працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як встановило слідство, розповіли у Державному бюро розслідувань, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу більше тижня утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

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