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  1. У світі

Зеленський відвідає з неоголошеним візитом Канаду

08:37, 22 вересня 2023
Український лідер в Оттаві він зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.
Зеленський відвідає з неоголошеним візитом Канаду
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський відвідає із неоголошеним візитом Канаду після того, як побував у Сполучених Штатах.

Про це поінформували в офісі прем’єр-міністра Канади.

Як йдеться у повідомленні, український лідер в Оттаві він зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

«Канада, разом зі своїми союзниками і партнерами, продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми будемо посилювати економічний тиск на режим путіна доти, доки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, в тому числі у стратегічно важливих для росії секторах, таких як нафта і газ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами зустрічі із Президентом США Джозефом Байденом.

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