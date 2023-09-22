Украинский лидер в Оттаве встретится с премьер-министром Джастином Трюдо.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с необъявленным визитом Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады.

Как говорится в сообщении, украинский лидер в Оттаве встретится с премьер-министром Джастином Трюдо.

«Канада, вместе со своими союзниками и партнерами, будет продолжать стоять бок о бок с народом Украины столько, сколько потребуется. В тесной координации мы будем усиливать экономическое давление на режим путина до тех пор, пока он не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе в стратегически важных для россии секторах, таких как нефть и газ», – говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по результатам встречи с Президентом США Джозефом Байденом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.