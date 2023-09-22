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  1. В мире

Зеленский посетит с необъявленным визитом Канаду

08:37, 22 сентября 2023
Украинский лидер в Оттаве встретится с премьер-министром Джастином Трюдо.
Зеленский посетит с необъявленным визитом Канаду
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит с необъявленным визитом Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады.

Как говорится в сообщении, украинский лидер в Оттаве встретится с премьер-министром Джастином Трюдо.

«Канада, вместе со своими союзниками и партнерами, будет продолжать стоять бок о бок с народом Украины столько, сколько потребуется. В тесной координации мы будем усиливать экономическое давление на режим путина до тех пор, пока он не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе в стратегически важных для россии секторах, таких как нефть и газ», – говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по результатам встречи с Президентом США Джозефом Байденом.

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