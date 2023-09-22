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  1. В мире

Украина и США будут сотрудничать в направлении реализации проектов в оборонно-промышленном секторе и восстановлении

08:19, 22 сентября 2023
В присутствии Зеленского подписаны меморандумы о сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе.
Украина и США будут сотрудничать в направлении реализации проектов в оборонно-промышленном секторе и восстановлении
Источник фото: president.gov.ua
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В Вашингтоне в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве и развитии совместных проектов между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Глобальным оборонно-промышленным альянсом, Оборонно-промышленной коалицией Аризоны и Аэрокосмической и оборонной ассоциацией Юты.

В здании Посольства Украины в США министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и президент и главный исполнительный директор Оборонно-промышленной коалиции Аризоны и Глобального оборонно-промышленного альянса Линди Смит подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Оборонно-промышленной коалицией. Аризоны (Arizona Defense & Industry Coalition, AZDIC) и Глобальным оборонно-промышленным альянсом (Global Defense & Industry Alliance, GDIA).

Как пояснили в Офисе Президента, документ закрепляет сотрудничество в направлении реализации проектов в оборонно-промышленном секторе и восстановлении. Предполагается, что GDIA будет обеспечивать установление связей и развитие сотрудничества украинской стороны с американскими оборонными компаниями, заинтересованными в размещении своих производственных объектов на территории нашего государства.

Источник фото: president.gov.ua

Кроме того, Александр Камышин и президент и главный исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности штата Юта Арон Старкс подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Ассоциацией аэрокосмической и оборонной промышленности штата Юта (Utah Aerospace and Defense Association).

Эта бизнес-ассоциация объединяет более 2 тысяч мощных всемирно известных оборонных компаний, которые создают передовые оборонные технологии.

«Подписание меморандумов - сигнал американского бизнеса о том, что он рассматривает Украину и украинский оборонно-промышленный сектор как перспективного и надежного партнера в развитии новых технологий и совместного производства товаров», - подчеркнули в ОП.

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