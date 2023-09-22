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Заявление Зеленского по результатам встречи с Байденом

08:00, 22 сентября 2023
Переговоры прошли в Белом доме в узком и расширенном составе.
Заявление Зеленского по результатам встречи с Байденом
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по результатам встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Переговоры прошли в Белом доме в узком и расширенном составе.

В начале встречи Глава Украинского государства поблагодарил американского лидера за плодотворный диалог и мощную поддержку всех украинцев.

«Мы встречаемся уже в третий раз за год. Спасибо за приглашение. Наш регулярный диалог доказывает, что наши страны являются настоящими союзниками и стратегическими друзьями. Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором. Сегодня я в Вашингтоне, чтобы укрепить нашу коалицию для защиты наших детей, семей, наших домов, а также свободы и демократии в мире», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал Джозефу Байдену о своей продуктивной встрече с конгрессменами и сенаторами.

Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество во благо обеих стран и всего мира.

«Сегодня мы добились важных результатов. Мы договорились проработать ряд стратегических решений, которые позволят нам предотвратить любую новую агрессию против Украины и наших людей», – сообщил Глава государства и добавил, что это будет одним из результатов Совместной декларации G7 и двусторонних договоров безопасности.

Кроме того, по словам Президента, были достигнуты новые договоренности, которые укрепят обороноспособность Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский поблагодарил Президента США за объявленный новый мощный пакет помощи Украине.

«Очень мощный пакет. Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас, – констатировал Глава Украинского государства.

Он выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов в усилении защиты украинского неба, расширении возможностей экспорта зерна, реализации Формулы мира и проведении Глобального саммита мира.

«Благодарю вас, вашу команду, Конгресс, а также журналистов за распространение информации в обществе, мире, что вы делитесь правдой об этих трагических событиях, об этой агрессии России. Спасибо, господин Президент, за эту теплую нашу с вами встречу», – сказал Глава Украинского государства, обращаясь к Джозефу Байдену.

Владимир Зеленский отметил, что сегодняшние переговоры были мощными и важными.

Как сообщили в ОП, команды обоих лидеров продолжат работу над скорейшей реализацией достигнутых договоренностей.

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