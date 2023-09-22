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  1. В Україні

Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

08:00, 22 вересня 2023
Переговори відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі.
Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами зустрічі із президентом США Джозефом Байденом.

Переговори відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі.

На початку зустрічі Глава Української держави подякував американському лідеру за плідний діалог і потужну підтримку всіх українців.

«Ми зустрічаємося вже втретє за рік. Дякую за запрошення. Наш регулярний діалог доводить, що наші країни є справжніми союзниками й стратегічними друзями. Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором. Сьогодні я у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу коаліцію для захисту наших дітей, сімей, наших домівок, а також свободи й демократії у світі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України розповів Джозефу Байдену про свою продуктивну зустріч із конгресменами та сенаторами.

Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу.

«Сьогодні ми досягли важливих результатів. Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей», – повідомив Глава держави й додав, що це буде одним із результатів Спільної декларації G7 та двосторонніх безпекових домовленостей.

Крім того, за словами Президента, було досягнуто нових домовленостей, які зміцнять обороноздатність України.

Джерело фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський подякував Президентові США за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.

«Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз», – констатував Глава Української держави.

Він висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.

«Дякую вам, вашій команді, Конгресу, а також журналістам за поширення інформації у суспільстві, світі, що ви ділитеся правдою про ці трагічні події, про цю агресію Росії. Дуже дякую, пане Президенте, за цю теплу нашу з вами зустріч», – сказав Глава Української держави, звертаючись до Джозефа Байдена.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішні перемовини були потужними й важливими.

Як повідомили в ОП, команди обох лідерів продовжать роботу над якнайшвидшою реалізацією досягнутих домовленостей.

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