Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС планує оголосити новий добір на вакантні посади суддів судів першої інстанції

Кандидати на посади суддів, які не візьмуть участі у найближчому конкурсі або не оберуть відповідний суд, у майбутньому будуть виключені з резерву.

Верховний Суд висловився, коли використання чужих фото з соцмережі є правомірним

Касаційний цивільний суд розглянув справу стосовно правомірності поширення у соціальних мережах чужих фото без згоди з відповідними коментарями.

Судові рішення про штрафи у справах про адмінправопорушення автоматично потраплятимуть у Дію

Якщо людина сплачує штраф у Дії, ці дані про сплату автоматично потраплять до суду.

В Україні створять Державний реєстр національних публічних діячів з метою моніторингу їх правочинів

До Реєстру мають потрапити міністри, народні депутати, судді Верховного Суду і апеляційних судів, члени ВРП, ВККС та інші національні публічні діячі.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.

  1. У світі

Україна та США співпрацюватимуть в напрямі реалізації проектів у оборонно-промисловому секторі та відбудові

08:19, 22 вересня 2023
У присутності Зеленського підписано меморандуми про співпрацю в оборонно-промисловому секторі.
Україна та США співпрацюватимуть в напрямі реалізації проектів у оборонно-промисловому секторі та відбудові
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Вашингтоні у присутності Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання меморандумів про співпрацю та розвиток спільних проектів між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Глобальним оборонно-промисловим альянсом, Оборонно-промисловою коаліцією Аризони та Аерокосмічною та оборонною асоціацією Юти.

У будівлі Посольства України в США міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і президент та головний виконавчий директор Оборонно-промислової коаліції Аризони та Глобального оборонно-промислового альянсу Лінді Сміт підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Оборонно-промисловою коаліцією Аризони (Arizona Defense & Industry Coalition, AZDIC) та Глобальним оборонно-промисловим альянсом (Global Defense & Industry Alliance, GDIA).

Як пояснили в Офісі Президента, документ закріплює співпрацю в напрямі реалізації проектів у оборонно-промисловому секторі та відбудові. Передбачається, що GDIA забезпечуватиме встановлення зв’язків і розвиток співпраці української сторони з американськими оборонними компаніями, які зацікавлені у розміщенні своїх виробничих об’єктів на території нашої держави.

Джерело фото: president.gov.ua

Крім того, Олександр Камишін і президент та головний виконавчий директор Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості штату Юта Арон Старкс підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією аерокосмічної та оборонної промисловості штату Юта (Utah Aerospace and Defense Association).

Ця бізнес-асоціація об’єднує понад 2 тис. потужних всесвітньо відомих оборонних компаній, які створюють передові оборонні технології.

«Підписання меморандумів – сигнал американського бізнесу про те, що він розглядає Україну та український оборонно-промисловий сектор як перспективного та надійного партнера у розвитку нових технологій та спільного виробництва товарів», - наголосили в ОП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео