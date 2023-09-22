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Суд избрал меру пресечения работнику Самборского военкомата, подозреваемого в пытках и незаконном содержании лиц

08:56, 22 сентября 2023
Суд отправил под круглосуточный домашний арест заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, который вместе с другим военнослужащим подозревается в незаконном лишении свободы и пытках двух мужчин.
Суд избрал меру пресечения работнику Самборского военкомата, подозреваемого в пытках и незаконном содержании лиц
Скриншот из видео/СМИ
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Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест для заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, что на Львовщине, который вместе с другим военнослужащим этого центра подозревается в незаконном лишении свободы и пытках двух граждан. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и отметили, что заседание в отношении другого мужчины еще продолжается.

Сотрудники ГБР подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как установило следствие, рассказали в Государственном бюро расследований, заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела больше недели удерживали в помещении центра двух мужчин, пытаясь заставить их «добровольно» пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации.

20 сентября обоим военнослужащим сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

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