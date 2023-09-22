Як перереєструвати транспортний засіб після втрати документів: подробиці

Для перереєстрації транспортного засобу необхідно мати паспорт громадянина України.

Джерело фото: legalaid.in.ua

Громадянам, які втратили свої документи, важливо вчасно відновити реєстрацію транспортного засобу, – повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Для цього слід дотримуватися наступних кроків:

Власник автівки має особисто відвідати зручний для нього сервісний центр МВС. Там він може надати всі необхідні документи та інформацію.

Важливо мати при собі наступні документи: паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове/постійне проживання, ідентифікаційний номер, і довідку з поліції, якщо свідоцтво було викрадено.

Якщо є мобільний додаток «Дія», можна показати електронні копії документів.

Перереєстрація транспортного засобу коштує приблизно 605 грн, включаючи ціну самої послуги та бланку свідоцтва. Плата здійснюється на місці в сервісному центрі МВС.

Експертне дослідження не є обов'язковим і проводиться за бажанням власника.

Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ви отримуєте в день звернення до сервісного центру МВС.

Щоб отримати талон для перереєстрації, можна скористатися функціоналом е-запису або використати термінал, розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Важливо, якщо у вас немає паспорта громадянина України, спочатку варто відновити його, а вже потім звертатися до сервісного центру МВС.

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